Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış ’İbrahim Tatlıses bunu beğendi’

İTİRAFTA BULUNDU

Aşkını, "Sevecenliğin, iyimserliğin, güzel kalbin, sevimli konuşman en güzel özelliklerinden. Seni hiçbir şeyle kıyaslayamayacak kadar çok seviyorum" sözleri ile anlatan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğunu nasıl anladığını şu sözle anlattı: