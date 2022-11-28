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Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış 'İbrahim Tatlıses bunu beğendi'

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, evliliklerini gıpta ile baktığımız bir isim... 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Sayışman çifti 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2022 yılında da kızları Alina'yı kucağına aldı. Hem Türkiye'de hem Arnavutluk'ta yakından takip edilen Sayışman çifti, Arnavutluk'ta bir televizyon programına konuk oldu. Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'ye olan aşkını, bakın nasıl dile getirdi.

28.11.2022 13:09 - Son Güncelleme: 28.11.2022 13:09
Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış ’İbrahim Tatlıses bunu beğendi’

Tolgahan Sayışman eşi için söylediği bir sözle gündeme geldi. 2017 yılında dünya evine giren ve evliliklerin iki çocuk yaparak taçlandıran çift uzun zamandır ekranlardan uzaktı.

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Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış ’İbrahim Tatlıses bunu beğendi’

Ünlü oyuncu Tolgahan sayışman ve eşi Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta bir televizyon programa katıldı. Katıldıkları programda evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundular.

Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış ’İbrahim Tatlıses bunu beğendi’

SÖZLERİ ALKIŞ TOPLADI

Sayışman'ın eşine olan aşkını haykırırken söylediği sevgi dolu sözler seyirci tarafından alkışlandı ve Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu belirtti.

Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış ’İbrahim Tatlıses bunu beğendi’

Tolgahan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğu anı ilk kez dile getirirken kurduğu cümleler ise herkesi şaşırttı.

Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi’nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış ’İbrahim Tatlıses bunu beğendi’

İTİRAFTA BULUNDU

Aşkını, "Sevecenliğin, iyimserliğin, güzel kalbin, sevimli konuşman en güzel özelliklerinden. Seni hiçbir şeyle kıyaslayamayacak kadar çok seviyorum" sözleri ile anlatan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğunu nasıl anladığını şu sözle anlattı:

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