Aşk gibi aşk! Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu çiğ köfteyle anlamış 'İbrahim Tatlıses bunu beğendi'
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, evliliklerini gıpta ile baktığımız bir isim... 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Sayışman çifti 2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2022 yılında da kızları Alina'yı kucağına aldı. Hem Türkiye'de hem Arnavutluk'ta yakından takip edilen Sayışman çifti, Arnavutluk'ta bir televizyon programına konuk oldu. Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'ye olan aşkını, bakın nasıl dile getirdi.
28.11.2022 13:09 - Son Güncelleme: 28.11.2022 13:09
Tolgahan Sayışman eşi için söylediği bir sözle gündeme geldi. 2017 yılında dünya evine giren ve evliliklerin iki çocuk yaparak taçlandıran çift uzun zamandır ekranlardan uzaktı.
Ünlü oyuncu Tolgahan sayışman ve eşi Almeda Abazi geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta bir televizyon programa katıldı. Katıldıkları programda evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundular.
SÖZLERİ ALKIŞ TOPLADI
Sayışman'ın eşine olan aşkını haykırırken söylediği sevgi dolu sözler seyirci tarafından alkışlandı ve Almeda Abazi'nin ruh eşi olduğunu belirtti.
Tolgahan Sayışman, Abazi'nin ruh eşi olduğu anı ilk kez dile getirirken kurduğu cümleler ise herkesi şaşırttı.