Aşk bombası patladı! Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını bu kareyle ilan etti "Hangi ara ya hangi ara?" Mithatcan Özer'den ayrılmıştı

Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve diğerleri... Magazin dünyasının hızlı çapkını Umut Evirgen sonunda kısa bir süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le yollarını ayıran Alina Boz'un da kalbini çalmayı başardı. Bir süredir ortaya atılan aşk dedikodularının ardından Alina Boz ile Umut Evirgen yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etti. İşte detaylar...