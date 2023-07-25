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Aşk bombası patladı! Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını bu kareyle ilan etti "Hangi ara ya hangi ara?" Mithatcan Özer'den ayrılmıştı

Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve diğerleri... Magazin dünyasının hızlı çapkını Umut Evirgen sonunda kısa bir süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le yollarını ayıran Alina Boz'un da kalbini çalmayı başardı. Bir süredir ortaya atılan aşk dedikodularının ardından Alina Boz ile Umut Evirgen yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 09:14 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 09:22
Aşk bombası patladı! Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını bu kareyle ilan etti Hangi ara ya hangi ara? Mithatcan Özer’den ayrılmıştı 1

Alina Boz, 4 yıldır beraberlik yaşadığı Mithat Can Özer ile nikah masasına gitmesi beklenirken ayrılık haberi ile şaşırttı.

Aşk bombası patladı! Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını bu kareyle ilan etti Hangi ara ya hangi ara? Mithatcan Özer’den ayrılmıştı 2

Öne sürülen iddialara göre aralarında bir süredir problemler yaşayan ikili, yaklaşık 1 ay önce ilişkiyi sonlandırma kararı almıştı.

Aşk bombası patladı! Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını bu kareyle ilan etti Hangi ara ya hangi ara? Mithatcan Özer’den ayrılmıştı 3

Hatta Boz, bu ayrılığın ardından arkadaşlarıyla kafa dağıtmak için arkadaşlarıyla Çeşme'ye tatile gitmişti.


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