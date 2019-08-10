Asena'nın son hali sosyal medyayı salladı! Nerede eski Asena nerede yeni Asena...

Hasan Dere ile evlendikten sonra ekranlardan elini eteğini çeken dansçı Asena, paylaşımlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor... Türkiye'de protokol işlere giden ilk dansçı olan Asena, Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etti. Bir dönem magazin sayfalarından düşmeyen Asena şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabından yeni imajının fotoğraflarını paylaşan Asena'yı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. İşte Asena'nın yeni imajı.

10.08.2019 10:01 - Son Güncelleme: 10.08.2019 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





