Asena'nın son hali şoke etti! Nerede eski Asena nerede yeni Asena...

Dansçı Asena'nın son hali şoke etti. Hasan Dere ile evlendikten sonra ekranlardan elini eteğini çeken dansçı Asena, paylaşımlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor... Türkiye'de protokol işlere giden ilk dansçı olan Asena, Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etti. Bir dönem magazin sayfalarından düşmeyen Asena şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor. İşte Asena'nın yeni imajı ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

20.11.2019 18:33 - Son Güncelleme: 20.11.2019 18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





