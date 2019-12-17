Asena'nın son hali şoke etti! Görenler değişime inanamıyor...

Dansçı Asena'nın son hali şoke etti. Hasan Dere ile evlendikten sonra ekranlardan elini eteğini çeken dansçı Asena, paylaşımlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor... Türkiye'de protokol işlere giden ilk dansçı olan Asena, Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etti. Bir dönem magazin sayfalarından düşmeyen Asena şimdilerde sessiz sakin bir hayat sürüyor. İşte Asena'nın yeni imajı ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

17.12.2019 22:18 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





