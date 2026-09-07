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Asena Yalova’daki evini ilk kez gösterdi: 3 katlı deniz manzaralı villasında spor alanı ve jakuzi var

Yıllarca sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena, bu kez Yalova'daki eviyle gündemde. İş insanı Kani Kudu ile birlikte İstanbul'dan ayrılarak çiftlik hayatına geçen ünlü sanatçı, üç katlı deniz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı. Evin doğal taş detayları, siyah-beyaz dekorasyonu, balkonundaki spor alanı ve jakuzisi dikkat çekti.

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Asena Yalova’daki Lüks Villasında Doğayla İç İçe

Ünlü oryantal Asena, iş insanı Kani Kudu ile birlikteliğinin ardından İstanbul'u terk ederek Yalova'da daha sakin bir yaşam kurdu. Çiftlik hayatına geçen sanatçı, bugün Yalova'daki yaşam alanını ilk kez gözler önüne serdi. Üç katlı lüks villada yaşayan çiftin evi, deniz manzarasının yanı sıra dekorasyonuyla da dikkat çekti.

Siyah-Beyaz Kontrastıyla Dikkat Çeken Salon

SALONDA SİYAH-BEYAZ KONTRAST

Evin en dikkat çeken bölümlerinden biri salon oldu. Doğal taş görünümlü duvarlar, geniş beyaz koltuklar, siyah detaylar ve zebra desenli berjerler mekâna hem sıcak hem de iddialı bir görünüm kazandırdı.

Açık Renklerle Kontrast Oluşturan Berjerler

Salonun genelinde beyaz, krem, bej ve siyah tonlarının ağırlıkta olduğu görülürken, siyah-beyaz desenli berjerler açık renk paletinin içinde güçlü bir kontrast oluşturdu. Berjerlerin önünde ise yuvarlak formlu siyah bir orta sehpa yer aldı.

Evin Doğal Taş Kaplamalarıyla Villa Havası

DOĞAYLA İÇ İÇE GÖRÜNÜM

Kapı ve pencere çevrelerinde kullanılan doğal taş görünümlü kaplamalar da eve modern bir apartman dairesinden çok doğayla iç içe bir villa havası verdi.

Asena’nın Balkonu: Spor Alanı ve Jakuzi

BALKONUNDA SPOR ALANI VE JAKUZİ VAR

Asena'nın yatak odasının dekorasyonu da dikkat çekerken, odaya bağlı balkonda oluşturulan spor alanı gözden kaçmadı. Sanatçının burada çeşitli spor aletlerine yer verdiği görüldü. Balkonda ayrıca bir jakuzi de bulunuyor.

Asena’nın Çiftlik Yaşamından Renkli Kareler

ÇİFTLİK HAYATINI DA GÖSTERDİ

Yalova'daki çiftlik yaşamından da görüntüler paylaşan Asena, burada sık sık vakit geçirdiğini gösterdi.

Mutfakta Düzenli Depolama Alanı Dikkat Çekiyor

Evin mutfak bölümünde ise buzdolabının hemen yanında ayrı bir depolama alanı yer alıyor. Raf sistemi kullanılan bu bölümde kavanozlar, gıda malzemeleri ve çeşitli mutfak ürünleri düzenli biçimde sıralanmış durumda.

Asena’nın Yalova’daki Çiftlik Yaşamı

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Yalova'daki çiftliğinin kapılarını açan Asena, doğal yaşamı çok sevdiğini belirterek kuzular, keçiler ve ineklerle ilgilendiğini; süt, yoğurt ve peynir gibi ürünleri de kendi çiftliklerinden elde ettiklerini söylemişti.

Asena: Doğal Yaşamı ve Ürünleri Çok Seviyorum

Asena, "Doğayı çok seviyorum. Doğal olan her şeyi çok seviyorum. Yani yaşamımda doğal olan her şeyi çok seviyorum. Bir sürü kuzu yetiştirdik. İneklerimiz var. Her şeyimiz sütümüz, yoğurdumuzu, peynirimizi oradan elde ediyoruz. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor yani çocuklar dediğim kuzularım. Keçilerim var bir de" demişti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin