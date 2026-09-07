Asena Yalova’daki evini ilk kez gösterdi: 3 katlı deniz manzaralı villasında spor alanı ve jakuzi var
Yıllarca sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Asena, bu kez Yalova'daki eviyle gündemde. İş insanı Kani Kudu ile birlikte İstanbul'dan ayrılarak çiftlik hayatına geçen ünlü sanatçı, üç katlı deniz manzaralı villasının kapılarını ilk kez açtı. Evin doğal taş detayları, siyah-beyaz dekorasyonu, balkonundaki spor alanı ve jakuzisi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: