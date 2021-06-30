Arzum Onan'ın yatak pozu olay oldu! Yakın çekim paylaştı sosyal medyayı salladı ünlü oyuncu cesaretini konuşturdu
Arzum Onan'ın yatak pozu olay oldu! Yakın çekim paylaştı… Meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Onan, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Arzum Onan'ın çok konuşulan o paylaşımı…
30.06.2021 21:06
- Son Güncelleme: 30.06.2021 21:06
Meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan, son olarak yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, paylaşımının altına ise "Çillerim ve ben" notunu ekledi.
Takipçileri Arzum Onan'ın doğal güzelliğine övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu için "Dünyanın en güzel kadını", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.
Arzum Onan'ın yakın çekim yaptığı paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.