Arzum Onan'ın yatak pozu olay oldu! Yakın çekim paylaştı sosyal medyayı salladı ünlü oyuncu cesaretini konuşturdu

Arzum Onan'ın yatak pozu olay oldu! Yakın çekim paylaştı… Meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Onan, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Arzum Onan'ın çok konuşulan o paylaşımı…

30.06.2021 21:06 - Son Güncelleme: 30.06.2021 21:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





