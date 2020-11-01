Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

"Mayıs 1994 kokuluydu ama çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkardı elbet, ne de beden... Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek. Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira."



