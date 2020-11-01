Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ... Onlar magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan ünlü çiftten Arzum Onan'ın bugün doğum günü. Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'a Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte Can adında bir erkek evlada sahip olan Arzum Onan'ın yaş günü için Mehmet Aslantuğ'dan gelen romantik paylaşım...
"Görece büyüktüm ama mümkündü birlikte yeniden büyümek. Ve vatan bilmekten asla yorulmayacağımız bu kadim toprakların hüznünü acımız, neşesini coşkumuz kılacaktık. Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Seninle ağlayıp, seninle gülmek, kucağımızda bir Can'la bu günlere el ele yürümek çok başkaydı gülüm... İyi ki doğdun da iyi ki bu sevdanın elinden tuttun."