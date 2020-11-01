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Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ... Onlar magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan ünlü çiftten Arzum Onan'ın bugün doğum günü. Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'a Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte Can adında bir erkek evlada sahip olan Arzum Onan'ın yaş günü için Mehmet Aslantuğ'dan gelen romantik paylaşım...

01.11.2020 16:32 - Son Güncelleme: 01.11.2020 16:32
Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan'ın yaş gününde bu fotoğrafı paylaşarak duygularını kaleme aldı. 1996 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift, 2000 yılında Can Aslantuğ adında bir erkek evlada sahip oldu.

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Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

Ünlüler dünyasının hem birey olarak hem de aile olarak dikkat çeken ismi olan Aslantuğ ailesinden Mehmet Aslantuğ, Instagram'dan duygularını şu sözlerle dile getirdi...

Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

"Mayıs 1994 kokuluydu ama çekingen, tutuk ve saygılı bir sabahtı. Ne dil tamahkardı elbet, ne de beden... Zordu şüphesiz eğip bükmeden, aşkı kendi üslubunca tariflemek. Pek anlatabildim sayılmazdı, anlaşılamadım da zira."


Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

"Görece büyüktüm ama mümkündü birlikte yeniden büyümek. Ve vatan bilmekten asla yorulmayacağımız bu kadim toprakların hüznünü acımız, neşesini coşkumuz kılacaktık. Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık işte. Seninle ağlayıp, seninle gülmek, kucağımızda bir Can'la bu günlere el ele yürümek çok başkaydı gülüm... İyi ki doğdun da iyi ki bu sevdanın elinden tuttun."

Arzum Onan'ın yaş gününde eşi Mehmet Aslantuğ'dan romantik kutlama! 'Birlikte çeyrek yüzyılı geride bıraktık...'

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