Arzum Onan’ı bir de müstakbel gelinin gözünden görün! Sosyal medya yıkıldı! İlk yorum Filiz Akın’dan! “Güneşi mi beni mi...”

27 yıl evli kaldığı Mehmet Aslantuğ ile geçen yıl boşanan bir çocuk annesi Arzum Onan, oğlu ve müstakbel geliniyle tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Onan, tatilde Can Aslantuğ'un kız arkadaşı Lal Gümüşçüoğlu'na verdiği pozları da Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi. Onan'ın hem verdiği pozlar hem de paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İlk yorum ise Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. İşte Arzum Onan'ın çok konuşulan o paylaşımı...
Arzum Onan, 27 yıl evli kaldığı meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile geçen sene Mayıs ayında tek celsede boşanmıştı.
Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.
Boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Arzum Onan, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine adından söz ettirdi.