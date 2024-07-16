Arzum Onan’ı bir de müstakbel gelinin gözünden görün! Sosyal medya yıkıldı! İlk yorum Filiz Akın’dan! “Güneşi mi beni mi...”

27 yıl evli kaldığı Mehmet Aslantuğ ile geçen yıl boşanan bir çocuk annesi Arzum Onan, oğlu ve müstakbel geliniyle tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Onan, tatilde Can Aslantuğ'un kız arkadaşı Lal Gümüşçüoğlu'na verdiği pozları da Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi. Onan'ın hem verdiği pozlar hem de paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İlk yorum ise Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. İşte Arzum Onan'ın çok konuşulan o paylaşımı...