Arzum Onan'dan aylar sonra eski eş itirafı! 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'la tek celsede boşanmıştı! "Elbette görüşüyoruz..."

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası sonlandırmış ve boşanmaya el ele gitmeleri günlerce konuşulmuştu. Bu olaydan sonra her hareketleriyle magazin gündeminde yer alan eski çift, Arzum Onan'ın itirafıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, katıldığı bir etkinlikte "Mehmet Aslantuğ ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi ve bu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Arzum Onan'ın o samimi itirafı ve detaylar...