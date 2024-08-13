Arzum Onan’dan anne-kız paylaşımı! Tatil pozlarını görenlerin nutku tutuldu! Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı: “Genler sağlam”

27 yıl evli kaldığı Mehmet Aslantuğ'tan Can adında bir oğlu olan Arzum Onan, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise annesi Serap Onan ile gündeme geldi. Serap Hanım ile tatile çıkan Onan'ın anne-kız paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun annesini görenler, "Genler sağlam", "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarında bulundu.