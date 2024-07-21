Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelinine bakın! Oğulları Can'dan sevgilisi Lal ile aşk pozu geldi: 'Tıpkı kaynanası gibi güzel'

Geçtiğimiz yıl 27 yıllık evliliklerini noktalayan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mehmet Aslantuğ ile olan evliliğinden Can adında bir oğlu bulunan Arzum Onan'ın müstakbel gelini sosyal medyayı salladı! Şimdilerde sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tatilde olan Can Aslantuğ, sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sık sık birlikte poz veren genç çift, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'nun güzelliği, Arzum Onan'a benzetilerek hayranlık uyandırdı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 23 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, aşkı Lal Gümüşçüoğlu'nda buldu. Arzum Onan'ın müstakbel gelini olan Lal Gümüşçüoğlu, kayınvalidesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.
27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, oğulları Can Aslantuğ'un mezuniyet töreninde bir araya gelmiş ancak aynı karede yer almamışlardı.
Tatilde Aşk Dolu Kareler
Şu sıralar sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tatilde olan Can Aslantuğ, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.