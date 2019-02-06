Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin çocukları boyları kadar oldu!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti, televizyon dünyasında gıpta ile bakılan isimlerin başında geliyor. Güzel yüzlü ve sıcak kanlı Arzum Onan ile, beyefendi ve başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ'un özel hayatını gözler önünde yaşamaması da çiftin ilişkisinde saygı duyulan bir konu. Hal böyle olunca ünlü çiftin yaşamı merak edilir oldu. Yakın zamanda birlikte aynı reklam filminde oynaya Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un çocukları Can da ailesi gibi gözlerden uzak yaşıyor. Can'ı görenler ise Arzum ve Mehmet çiftinin oğulları olduğuna inanamıyor. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin boyları kadar olan oğlulları Can...

06.02.2019 17:39 - Son Güncelleme: 06.02.2019 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





