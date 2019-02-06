Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin çocukları boyları kadar oldu!
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti, televizyon dünyasında gıpta ile bakılan isimlerin başında geliyor. Güzel yüzlü ve sıcak kanlı Arzum Onan ile, beyefendi ve başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ'un özel hayatını gözler önünde yaşamaması da çiftin ilişkisinde saygı duyulan bir konu. Hal böyle olunca ünlü çiftin yaşamı merak edilir oldu. Yakın zamanda birlikte aynı reklam filminde oynaya Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un çocukları Can da ailesi gibi gözlerden uzak yaşıyor. Can'ı görenler ise Arzum ve Mehmet çiftinin oğulları olduğuna inanamıyor. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin boyları kadar olan oğlulları Can...
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin çocukları Can'ı görenler tanıyamadı. Anne ve babası gibi objektiflerden uzak yaşamayı tercih eden Can Aslantuğ, geçtiğimiz gün annesi Arzum Onan ile birlikte bir Avm'de görüntülendi. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un bir zamanlar küçük, tombik yanaklı oğulları Can, şimdilerde annesinin boyunu geçen genç bir adam olmuş. İşte ünlülerin çocukları...