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Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...

Arzum Onan'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafları görenler şaşırdı. 1993 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli, aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında da "Avrupa Güzeli" seçilen Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okuyan Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. 19 yaşında Can adında bir erkek evlada sahip ünlü çift, ünlüler dünyasında örnek olarak gösteriliyor. Şu an 46 yaşında olan Arzum Onan'ın gençlik yıllarına ait mayolu fotoğrafına, 'Meğer yıllar senden hiçbir şey eskitememiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

12.07.2020 16:45 - Son Güncelleme: 12.07.2020 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





