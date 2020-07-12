Haberler Galeri Magazin Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...

Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...

Arzum Onan'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafları görenler şaşırdı. 1993 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli, aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında da "Avrupa Güzeli" seçilen Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okuyan Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi. 19 yaşında Can adında bir erkek evlada sahip ünlü çift, ünlüler dünyasında örnek olarak gösteriliyor. Şu an 46 yaşında olan Arzum Onan'ın gençlik yıllarına ait mayolu fotoğrafına, 'Meğer yıllar senden hiçbir şey eskitememiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

12.07.2020 16:45 - Son Güncelleme: 12.07.2020 17:00
Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...

46 yaşındaki Arzum Onan, sosyal medya gündeminde! Can adında 19 yaşında bir oğlu bulunan Arzum Onan'ın, tacını taktığı mayolu fotoğraflar sosyal medya gündeminde yer alınca, tarihin tozlu rafları da açıldı. İşte ünlülerin eski halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...

ŞEBNEM DÖNMEZ (Ortada)

Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...

SERAY SEVER (En sağda)

Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...

DEFNE SAMYELİ ( Soldan ikinci sarı - siyah mayolu)

Arzum Onan mayolu fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Türkiye Güzeli Arzum Onan meğer...


ASLIHAN KORUHAN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı! Amitabh Bachchan'ın sağlık durumu nasıl?