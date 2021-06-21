Arzum Onan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Bacak pozuyla olay olmuştu bu kez çıplak ayak…

Arzum Onan kırmızılar içinde paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu! Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Geçen haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı bacak pozuyla gündeme gelen Arzum Onan, bu kez kırmızı elbisesiyle verdiği bahçe pozuyla çok konuşuldu. Paylaşımıyla sosyal medyada kısa sürede gündem olan Onan'a takipçileri övgü yağdırdı. Çıplak ayak objektif karşısına geçen ünlü isim için "Genç kızlara taş çıkartır", "Yıllar size hiç uğramıyor" yorumları yapıldı. İşte Arzum Onan'ın çok konuşulan o pozu…

21.06.2021 18:08 - Son Güncelleme: 21.06.2021 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





