Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor! Yalanladılar ama davayı hesaba katmadılar tarih bile belli! Yalvar yakar dava ertelenmişti
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdükleri evlilikle ilgili geçtiğimiz günlerde boşanma iddiları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un seçim nedeniyle de boşanmayı yalvar yakar ertelettiği iddialar arasındaydı. Ancak çiftten iddilar sonrası yalanlama gelmişti. Gelin görün ki çift çoktan boşanma tarihini belirlemiş bile. İşte detaylar...
05.05.2023 07:48 - Son Güncelleme: 05.05.2023 07:48
Geçtiğimiz günlerde çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişyi.
Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldi ve sesinin kısıldı.
Çifti yakından tanıyanlar da "Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor" dediği kulaktan kulağa yayılmıştı.
İddianın devamında Arzum Onan, artık dayanamayıp geçtiğimiz Aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleştiği ve boşanma davası açtığı, mahkemenin nisan başında tarih verdiği ancak Aslantuğ'un baskı yaparak davayı ileriye aldırttığı belirtilmişti.