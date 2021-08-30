Arzum Onan hiç çekinmeden yıllara meydan okuyor 47 yaşında ama gençleri cebinden çıkarıyor! Oğlu Can Aslantuğ'la havuz pozu
Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 20 yaşındayken kazandığı Miss Turkey ile hayatlarımıza giren Arzum Onan şimdilerde ekranlardan uzak. 1996 yılında Mehmet Aslantuğ'yla hayatını birleştiren Arzum Onan şimdilerde heykeltraşlık yapıyor. Aynı zamanda pek çok markanın reklam yüzü olan Arzum Onan, tatil fotoğraflarıyla ortalığı salladı. Eski Türkiye güzeli son olarak oğlu Can Aslantuğ ile havuz pozunu paylaştı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ oyuncunun takipçileri tarafından annesine benzetildi.
Yıllara meydan okumaya devam eden Arzum Onan, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Bu kez oğlu Can Aslantuğ ile havuz başı karesini paylaşan Onan'ın fotoğrafına pek çok beğeni ve yorum yağdı.
Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.
Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti.
Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak oğlu Can Aslantuğ ile havuz pozunu paylaştı.