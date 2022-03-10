Arzum Onan annesi ile görüntülenirken oğlu Can bombayı sosyal medyadan patlattı! Anne ve babası iş görüşmesinde tanışmıştı...
Arzum Onan annesi ile görüntülenirken oğlu Can bombayı sosyal medyadan patlattı! Anne ve babası 1994 yılında iş görüşmesinde tanışmıştı... Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ'un yeni işi belli oldu. Arzum Onan ve annesi Serap Onan bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Bugün ise Can Aslantuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde yerini aldı. Ünlü çiftin oğulları da anne ve babasının izinden gidiyor...
10.03.2022 18:00 - Son Güncelleme: 10.03.2022 18:08
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Arzum Onan, annesi ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Onan, fotoğraflarını çeken muhabirlere "Hepinize kolay gelsin. Havalar soğuk. Üşütmeyin, kendinize çok dikkat edin" dedi.
Anne ve babasının izinden gitmeye karar veren Can, oyuncu olma kararı aldı. Bir ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.