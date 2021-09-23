Arzu Yanardağ'ın kızına bakın! Alara Maya Serter büyüdü annesinin boyuna yetişti görenler şaştı kaldı güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Arzu Yanardağ'ın kızına bakın! 44 yaşındaki ünlü manken ve oyuncu Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara Maya Serter büyüdü. Annesinin boyuna yetişen 15 yaşındaki Alara Maya Serter, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Serter için "Maşallah çok güzel", "Güzelliğini annesinden almış", "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte Arzu Yanardağ'ın güzeller güzeli kızı Alara Maya Serter...
23.09.2021 23:09
- Son Güncelleme: 23.09.2021 23:09
44 yaşındaki ünlü manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Serter ile nikah masasına oturmuştu. 2008 yılında boşanan çiftin bu evlilikten Alara Maya Serter adında kızları olmuştu.
Arzu Yanardağ'ın güzeller güzeli kızı Alara Maya Serter büyüdü. Son haliyle ise kendine hayran bıraktı.