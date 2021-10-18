Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...
Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllar önce basın mensuplarına küfür ettiği video hakkında konuşan Arzu Yanardağ, bugüne kadar bilinmeyen bir hastalığını açıklayarak "Bu zamana kadar yaptıklarım onunla alakaydı" dedi. İşte Arzu Yanardağ'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları...
18.10.2021 18:06
- Son Güncelleme: 18.10.2021 18:28
Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.