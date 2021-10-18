Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

Yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Dıştan kendimi gözlemleyerek söylüyorum, yani o aykırılık o marjinallik yaptığım acayip haller alkolle ilgili problemim bunlar öyle olması için ya da birilerinin zoruyla birilerine özenerek ya da dejenere olarak yapılan şeyler değildi" dedi.