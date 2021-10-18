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Haberler Magazin Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıllar önce basın mensuplarına küfür ettiği video hakkında konuşan Arzu Yanardağ, bugüne kadar bilinmeyen bir hastalığını açıklayarak "Bu zamana kadar yaptıklarım onunla alakaydı" dedi. İşte Arzu Yanardağ'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları...

18.10.2021 18:06 - Son Güncelleme: 18.10.2021 18:28
Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

18 yaşında reşit olduğu için evden ayrıldığını dile getiren Yanardağ, "Senin için aykırı diyebilir miyiz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

Ünlü oyuncu, söz konusu soruya " Benim Borderline'ım (kişilik bozukluğu) vardı. Yani bu zamana kadar yaptıklarım onunla alakaydı " şeklinde karşılık verdi.

Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

Yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Dıştan kendimi gözlemleyerek söylüyorum, yani o aykırılık o marjinallik yaptığım acayip haller alkolle ilgili problemim bunlar öyle olması için ya da birilerinin zoruyla birilerine özenerek ya da dejenere olarak yapılan şeyler değildi" dedi.

Arzu Yanardağ’dan yıllar sonra gelen itiraf! Canlı yayında o hastalığını açıkladı! Meğer hataları o yüzden yapmış...

"ÇOK ÜSTÜME GELDİLER"
Yanardağ, Yıllar önce basın mensuplarına küfür ettiği video hakkında ise şunları söyledi: "Teşhis konulana kadar neyi ne için yaptığıma hiç anlam veremedim. 30'larımdan sonra bunu hissettim. Magazinin çok çirkin yapıldığı dönemde çok üstüme geldiler.

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