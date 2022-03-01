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Arzu Yanardağ siyah bikinisiyle salıncakta verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören bir daha baktı ‘Kim der bir çocuk annesi’

Arzu Yanardağ siyah bikinisiyle salıncakta verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yaz aylarında Marmaris'te verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yanardağ, bikinili paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun fit halini görenler 'Kim der bir çocuk annesi' yorumunda bulundu. İşte Arzu Yanardağ'ın sosyal medyada gündem olan o pozu...

01.03.2022 20:18 - Son Güncelleme: 01.03.2022 20:18
Arzu Yanardağ siyah bikinisiyle salıncakta verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören bir daha baktı ‘Kim der bir çocuk annesi’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, siyah bikinisiyle salıncakta verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

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Arzu Yanardağ siyah bikinisiyle salıncakta verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören bir daha baktı ‘Kim der bir çocuk annesi’

Yaz aylarında Marmaris'te çekilen karesini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Arzu Yanardağ siyah bikinisiyle salıncakta verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören bir daha baktı ‘Kim der bir çocuk annesi’

Instagram hesabında 112 bin takipçi sayısına ulaşan Yanardağ'ın paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Arzu Yanardağ siyah bikinisiyle salıncakta verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören bir daha baktı ‘Kim der bir çocuk annesi’

Ünlü oyuncu için 'Kim der bir çocuk annesi', 'Yıllara meydan okuyor' yorumları yapıldı.

Arzu Yanardağ siyah bikinisiyle salıncakta verdiği pozla sosyal medyayı yıktı geçti! Gören bir daha baktı ‘Kim der bir çocuk annesi’

Söz konusu paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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