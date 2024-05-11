Arzu Sabancı'nın Demet Özdemir ile pozları olay olmuştu! Hande Erçel'i eltisi ele verdi! Bu kez kesin aileye girdi

Kariyeri kadar aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiren Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İkili 'ilişkileri kısa sürede biter' diyenlere inat uzun süredir birlikteliklerini sürdürüyorlar. Ancak çiftin birlikteliğine onay vermeyenler arasında Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın da olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in kanlı bıçaklı olduğu Demet Özdemir ile bir defilede yan yana oturan Arzu Sabancı'nın samimi tavırları bu iddiaları güçlendirmişti. 'İstenmeyen gelin' ilan edilen Erçel'i bu iddialardan kurtaracak paylaşım eltisi Nazli Sabacı'dan geldi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
Gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptıran ünlü isim, son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı 'Bambaşka Biri' ile izleyici karşısına çıktı.
ARZU SABANCI İLİŞKİYE ONAY VERMİYOR
Sevgilisi ile ülke ülke gezen 30 yaşındaki Erçel, Hakan Sabancı ile mutlu ilişkisine tam gaz devam ediyor. Çiftin ne zaman evleneceği büyük merak konusu olurken Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye onay vermediği öne sürüldü.