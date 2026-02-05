PODCAST CANLI YAYIN

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı

Türkiye, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını sinesinde taşımaya devam ederken, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım "duyarsızlığın bu kadarı" dedirtti. Binlerce canımızı yitirdiğimiz o kara günün yıldönümünde eğlence organizasyonu tanıtımı yapan Sabancı, eleştirilerin odağına yerleşti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 1

Deprem döneminde tüm Türkiye tek yürek olmuş, yardıma koşarken Sabancı ailesinden gelen ilk skandal kare hafızalardaki yerini koruyor.

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 2

Cemiyet hayatı dahil herkesin yas tuttuğu o günlerde, Suzan Sabancı'nın Miami'den yansıyan görüntüleri infial yaratmıştı.

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 3

Cemiyet hayatından Funda Arkas'ın isim vermeden yaptığı şu sert eleştiri o dönem beğeni yağmuruna tutulmuştu: "Kanım dondu, cemiyet hayatından bilinen isimlerin, bunca kaybımız varken, dünya kan ağlıyorken, daha onlarca insanın ölülerini bile alamadığı zamanda ABD'de eller hayaya eğlenmesi nasıl bir şuursuzluk, vicdansızlık..."

Hatta bu fotoğraflar, Suzan Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu bankanın deprem dolayısıyla hayatını kaybeden üç çalışanının toprağa verildiği gün paylaşılmış, gelen tepkiler üzerine Sabancı paylaşımını hemen silmek zorunda kalmıştı.

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 4

Bir Skandal da Arzu Sabancı'dan!

Ailenin bir diğer ismi Arzu Sabancı ise adeta bu duyarsızlık bayrağını devraldı. 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat felaketinin üçüncü yıldönümüne denk gelen bir günde, Sabancı'nın bir komedi gösterisi tanıtımı yapması bardağı taşıran son damla oldu.

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 5

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bu skandalı köşesinde şu sözlerle sert bir dille eleştirdi:

"Stili ve gustosunu paraya döken sosyetik isimlerin en başında gelen Arzu Sabancı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı görünce gerçekten çok şaşırdım! Arzu Hanım, yakın arkadaşı olduğunu tahmin ettiğim Alev Karamehmet'in 'Tuzum Kuru mu?' adlı tek kişilik stand-up gösterisinin reklamını yapmış. Gösterinin posterini paylaşıp, altına da '6 Şubat'ta oradayız' notunu düşmüş. Arzu Hanım'ın, gösterisinde mizahı, duyguyu ve yaşamın içinden gelen ilhamı bir araya getiren Karamehmet'e destek olmasında tabii ki bir sorun yok.

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 6

Sorun; gösterinin, Türkiye tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü yıl dönümünde olması. 11 ili etkileyen ve 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği o büyük felaketin üçüncü yıldönümünde, insanları toplayıp gülüp eğlenecek olmaları. Çok duyarsız bir davranış geldi bana. Gösterinin adı gibi, onların 'tuzu kuru' demek ki!!!"

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 7

Arzu Sabancı'nın "Vukuat" Dosyası Kabarık!

Bu paylaşım, Arzu Sabancı'nın halkın gerçeklerinden kopuk ilk eylemi değil. Geçmişe bakıldığında Sabancı'nın toplumun sinir uçlarıyla oynayan pek çok paylaşımı göze çarpıyor.

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 8

Boğaz Manzaralı Yalısından "Sıkılmayın" Akılları!

Pandemi döneminde tüm Türkiye hastalıkla boğuşurken, Sabancı'nın lüks yalısından yaptığı o meşhur paylaşım gündeme bomba gibi düşmüştü.

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 9

Sabancı'nın bu paylaşımında evinin eşsiz Boğaz manzarasını arka plana koyarak yaptığı şu açıklama, vatandaşın tepkisini çekmişti:

"Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz... Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam"

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 10

Arzu Sabancı'nın paylaşıma şöyle tepkiler gelişti:

"Boğaz manzaralı evim olsa ben de sıkılmam"

"Arzu Hanım bu açıklamayı boğaz manzaranızı gözümüze sokmadan yapsaydınız keşke"

"Dedi ve yalısının denizine inen basamaklarından teknesiyle sosyal mesafeli deniz turu yaptı"

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 11

Müslüman Turistleri Şikayet Etti: "Simsiyah Kıyafetlilerle Kaplı"

Bir başka paylaşımında da İstanbul'daki turist profilinden duyduğu rahatsızlığı ırkçılık ve nefret söylemi sınırlarını zorlayarak dile getiren Sabancı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu... Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbul'umuz aynı durumda... Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi... Simsiyah kıyafetlilerle kaplı"

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 12

Bu sözler sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açmış, kullanıcılar Sabancı'yı şu sözlerle eleştirmişti:

"Bu tiplerin tek derdi o turistlerin Müslüman oluşu"

"Turistin siyahı beyazı olmaz ama fikir ve düşüncelerin olur. Çok siyah düşünceli, ırkçı ve önyargılısın"

"Şu cahilliğiniz ve din düşmanlığınız fazla olmaya başladı"

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 13

"İçindeki Müslüman nefretini de kusmak zorunda!"

"Bence mesele turist değil... Bilinçaltı dışa vurmuş sim siyah elbise... Tesettürlü dememiş kapalı dememiş siyah dememiş ne demiş 'simsiyah'"

"Vah vah vah hanımefendi rahatsız olmuş ülkesini sevmeyengillerden"

Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı - 14

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Sosyal Medya