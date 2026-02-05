Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı
Türkiye, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını sinesinde taşımaya devam ederken, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım "duyarsızlığın bu kadarı" dedirtti. Binlerce canımızı yitirdiğimiz o kara günün yıldönümünde eğlence organizasyonu tanıtımı yapan Sabancı, eleştirilerin odağına yerleşti.
