Arzu Sabancı’dan "Pes" dedirten paylaşım! 6 Şubat’ın yıldönümünde eğlence tanıtımı

Cemiyet hayatından Funda Arkas'ın isim vermeden yaptığı şu sert eleştiri o dönem beğeni yağmuruna tutulmuştu: "Kanım dondu, cemiyet hayatından bilinen isimlerin, bunca kaybımız varken, dünya kan ağlıyorken, daha onlarca insanın ölülerini bile alamadığı zamanda ABD'de eller hayaya eğlenmesi nasıl bir şuursuzluk, vicdansızlık..."

Hatta bu fotoğraflar, Suzan Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu bankanın deprem dolayısıyla hayatını kaybeden üç çalışanının toprağa verildiği gün paylaşılmış, gelen tepkiler üzerine Sabancı paylaşımını hemen silmek zorunda kalmıştı.