Arto ve Seren Serengil'den Ebru Gündeş ve biten evliliği hakkında olay sözler! "Mars'ı isterken mars oldu yalıdan da çıkmak zorunda kaldı"
Arto ve Seren Serengil'den Ebru Gündeş ve biten evliliği hakkında olay sözler! Seren Serengil ve Arto yine Ebru Gündeş ve Hadise konusunu masaya yatırdı. Seren Serengil Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra ortak mal varlıklarından tek kuruş almadığını iddia etti. Bircan Bali ve Arto ise bu konuda "Mars'ı isterken mars oldu" yorumuyla gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengili'in eski eşi Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürülen Ebru Gündeş magazin gündeminden düşmüyor..
"MARS'I İSTERKEN MARS OLDU YALIDAN DA ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"
Arto ve Seren Serengil'den Ebru Gündeş ve biten evliliği hakkında olay sözler!
Acun Ilıcalı, katıldığı programda Hadise ve Ebru Gündeş konusunda "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap'te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir" dedi. Bu açıklamalar Söylemezsem Olmaz'da konuşuldu ve konu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanmasına geldi.
Bircan Bali ve Arto ise bu yoruma "Mars'ı isterken mars oldu. Yalıdan da çıkmak zorunda kaldı" sözleriyle katıldı.
'ESKİLERİMDE NE VAR BİLMİYORUM HADİSE DE ONUN KOCASINI KAPTI'
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk dedikodusunun ardından Seren Serengil'den şimdi de bomba Cengiz İmren yanıtı geldi. Yaşar İpek ve Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı iddiası bir süredir gündemde. Seren Serengil'in yakın arkadaşı Sisi geçtiğimiz günlerde konuya dair "Yaşar'ın Ebru Gündeş'e zaafı var" sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklamalardan sonra Seren Serengil de Yaşar İpek konusunu konuşmak için Sisi'nin sunduğu programa bağlandı.