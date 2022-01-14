Arto ve Seren Serengil'den Ebru Gündeş ve biten evliliği hakkında olay sözler! "Mars'ı isterken mars oldu yalıdan da çıkmak zorunda kaldı"

Acun Ilıcalı, katıldığı programda Hadise ve Ebru Gündeş konusunda "Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap'te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir" dedi. Bu açıklamalar Söylemezsem Olmaz'da konuşuldu ve konu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanmasına geldi.