"Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyen Berna Keklikler'in kalça dansına tepki yağdı! Survivor Berna twerk yapınca sevgilisi ısırmaya kalktı!

Survivor 2022 All Star'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmaya devam eden Berna Keklikler son olarak sevgilisine yaptığı Twerk dansı ile gündeme geldi. Tik Tok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile video çeken Keklikler kalçasını sevgilisinin suratına dayadı. "Arkamı döndüğüm an olanlara bak" diyerek yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Birçok kişi bu paylaşımın uygunsuz olduğunu söyleyerek "Bu kadar da olmaz ki!" yorumlarında bulundu. İşte detaylar...