"Arkadaşız" dediler aynı odada kalmışlar! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sevgili mi değil mi bilmecesi! "Düzenli ilişki" sorusuna ecel teri döktü
4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in geçtiğimiz günlerde aynı yerden fotoğraf paylaşması da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından ikilinin birlikte bir karesi ortaya çıkınca aşk iddiaları iyiden iyiye alevlenmişti. İkili iddiaları yalanlasa da aynı odada kaldıkları ortaya çıktı. Öte yandan Mert Ramazan Demir'in "Düzenli ilişki" sorusuna verdiği yanıt ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar...
26.04.2023 07:12 - Son Güncelleme: 26.04.2023 07:12
Yalı Çapkını'nında Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu son zamanlarda arkadaşı Mert Ramazan Demir'le sık sık anıldı. Urla kareleri sonrası ortalık iyice karıştı. İkili ardından iddiaları yalanlasa da bakın işin altından neler çıkıyor neler.
Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterildi. Ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı.
Hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu kez bayram paylaşımları olay olmuştu.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti.