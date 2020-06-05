Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem ortaya çıktı! Uğur Pektaş'ın eski eşi...

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde di şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Ardından tek çocuğunun babası Uğur Pektaş ile yeniden evlendi. Öte yandan Uğur Pektaş da yine sessiz sakin bir hayatı seçti. Daha önce yeniden birleşen çift geçtiğimiz günlerde oğulları Murathan hakındaki haberle şaşırtmış, Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'ı görmemesi için mahkeme kararı aldırmıştı.

Gamze Özçelik hakkında en çok merak edilenlerden biri de kız kardeşi Meltem. Geçtiğimiz günler yaptığı bu koronavirüs paylaşımıyla çok konuşulan Meltem Özçelik Günay'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem olmak üzere ünlülerin kardeşleri.