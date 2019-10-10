Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeynep Komiser' karakteriyle bir dönem rol alan güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından mercek altına alındı. Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve akraba olan diğer ünlüler...

10.10.2019 22:27 - Son Güncelleme: 10.10.2019 22:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





