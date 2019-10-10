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Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeynep Komiser' karakteriyle bir dönem rol alan güzel oyuncu Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından mercek altına alındı. Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ve akraba olan diğer ünlüler...

10.10.2019 22:27 - Son Güncelleme: 10.10.2019 22:28
Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Arka Sokaklar'da 'Komiser Zeynep' karakteriyle bir dönem rol alan Gamze Özçelik, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyor.

Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Gamze Özçelik ile ilgili her detay hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi.

Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü

İşte Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik ve diğer ünlülerin kardeşleri...

Arka Sokaklar'ın 'Zeynep Komiser'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri hayrete düşürdü

Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik

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