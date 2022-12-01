Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Yüsra Geyik'ten olay itiraf: "Türkan Şoray kuralım yok ama tek bir kuralım var o da..."
Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Yüsra Geyik'ten olay itiraf geldi. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yüsra Geyik projelerde Türkan Şoray gibi kurallarının olmadığını söyledi ancak tek bir kuralından bahsetti.
01.12.2022 11:41 - Son Güncelleme: 01.12.2022 11:41
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, önceki akşam bir davette görüntülendi. Şık kıyafeti ile dikkat çeken Yüsra Geyik, yeni projeler için hazırlıkta olduğunu dile getirdi.
"TEK KURALIM VAR"
Diğer kadın oyuncular gibi kuralları olmadığını söyleyen Geyik, "Benim öyle Türkan Şoray kuralım yoktur. Tek bir kuralım var içime sinmesi." diye konuştu.
21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, dördüncü sınıfta tiyatro ile tanıştı. İlkokul ikinci sınıfta ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Geyik, tiyatroya aşık oldu ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra, ilk olarak Hayat Bilgisi'nde rol aldı.