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Haberler Magazin Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban (Zeliş) karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul törenine katılan Geyik, iddialı elbisesiyle burada verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Geyik'in kıyafeti sosyal medyayı ikiye bölerken "Hüsnü Çoban seni böyle görmesin" yorumu yapıldı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan kostümü ve yapılan yorumlardan bazıları...

28.03.2022 20:53 - Son Güncelleme: 28.03.2022 20:53
Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”

Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliş'i canlandıran ve bu rolle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, geçen sezon yapıma veda etmişti.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”

Ardından Camdaki Kız'da rol alan Yüsra Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”

İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul törenine katılan Geyik, iddialı elbisesiyle burada verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”

Kısa sürede gündem olan paylaşım binlerce yorum ve beğeni alırken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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