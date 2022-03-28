Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye böldü! “Hüsnü Çoban seni böyle görmesin”
Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban (Zeliş) karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul törenine katılan Geyik, iddialı elbisesiyle burada verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Geyik'in kıyafeti sosyal medyayı ikiye bölerken "Hüsnü Çoban seni böyle görmesin" yorumu yapıldı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan kostümü ve yapılan yorumlardan bazıları...
28.03.2022 20:53 - Son Güncelleme: 28.03.2022 20:53
Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliş'i canlandıran ve bu rolle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, geçen sezon yapıma veda etmişti.
Ardından Camdaki Kız'da rol alan Yüsra Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.