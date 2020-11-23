Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban ile Suat'ın kızı rolünü canlandırıyor. YouTube kanalına konuk olan genç oyuncu, "Başarısız olanı nasıl tanımlarız?" sorusuna, "Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime..." yanıtını verdi.