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Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...

15 yıldır ekranlarda olan ve hafızalara Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak kazınan oyuncu Yüsra Geyik, YouTube'da yaptığı açılamalarla dikkat çekti. "Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime" diye konuşan genç oyuncu, hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını belirterek bu konuda kendisinden bir tüyo verdi. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Geyik, asıl tanınırlığını 16 yaşında kadrosuna dahil olduğu Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

23.11.2020 09:49 - Son Güncelleme: 23.11.2020 09:49
Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban ile Suat'ın kızı rolünü canlandırıyor. YouTube kanalına konuk olan genç oyuncu, "Başarısız olanı nasıl tanımlarız?" sorusuna, "Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime..." yanıtını verdi.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...

Hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını söyleyen Geyik, "Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum" dedi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...

"BAŞ BAŞA KALMAMIZ ŞART"
Oyuncu, "Bir mentora sahip olmak mı, hislerle karar vermek mi?" sorusuna ise, "Kesinlikle hepimiz birer cevheriz. Kendimize ait yolumuz var. Onu fark edebilmek için baş başa kalmamız şart" cevabını verdi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...

15 yıldır ekranda olan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Yüsra Geyik, "Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime..." diye konuştu. Peki, açıklamalarıyla dikkat çeken Yüsra Geyik kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...

ALİNA BOZ

14 Haziran 1998

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