Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin hayal kırıklığı korkusu! Yüsra Geyik o noktaya gelmemek için bakın ne yapıyor...
15 yıldır ekranlarda olan ve hafızalara Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak kazınan oyuncu Yüsra Geyik, YouTube'da yaptığı açılamalarla dikkat çekti. "Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime" diye konuşan genç oyuncu, hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını belirterek bu konuda kendisinden bir tüyo verdi. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Geyik, asıl tanınırlığını 16 yaşında kadrosuna dahil olduğu Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.
23.11.2020 09:49
- Son Güncelleme: 23.11.2020 09:49
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban ile Suat'ın kızı rolünü canlandırıyor. YouTube kanalına konuk olan genç oyuncu, "Başarısız olanı nasıl tanımlarız?" sorusuna, "Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime..." yanıtını verdi.
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