Arka Sokaklar'ın Zeliş'ine cinsel saldırı! Tecavüz sonrası...
Arka Sokaklar'ın Zeliş'ine cinsel saldırı! Tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastanenin yolunu tutan Zeliha Çoban karakteri Arka Sokaklar'a damga vurdu. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yüsra Geyik, oyunculuğuyla dikkat çekti. Genç oyuncu, yayınlanan bölümün ardından sosyal medya hesabından 'kadına şiddet'e isyan etti. İşte ekranlarda büyüyen ve şu an 30 yaşında olan Yüsra Geyik'in hayat verdiği Zeliş karakterinin cinsel saldırıya uğradığı bölüme ait detaylar..
04.04.2021 18:01
- Son Güncelleme: 04.04.2021 18:01
Arka Sokaklar'ın Zeliş'ine cinsel saldırı! Arka Sokaklar dizisi son bölümde (584. bölüm) 'Zeliş' karakteri cinse saldırıya uğradı, Yüsra Geyik oyunculuğuyla dikkat çekti.
Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Hüsnü, kendisine ateş açan Giray'ın annesi Nevbahar'ı vurdu. Giray bunun intikamını almak için Zeliş'in peşine düştü ve ona işkence yaptı.
Zeliha, uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastanenin yolunu tuttu.. O sırada hastanede olan Selin ve Mesut, Zeliha'dan kan dondurucu haberi öğrendi.
Bu sırada Hüsnü de Esra ile birlikte Gazi'de oturuyordu. Mesut, arkadaşına bu lanet haberi vermek için Gazi'ye geldi. Duyduklarının ardından Hüsnü'nün dünyası başına yıkıldı.
Yüsra Geyik ise dizinin yayınlandığı saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kadına şiddeti ve cinsel saldırıyı kınadı.