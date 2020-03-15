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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten şaşırtan fotoğraf! 'Bu kim Yüsra?'

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren 29 yaşındaki Yüsra Geyik, dizide Hüsnü Çoban ile Suat'ın kızı rolünü canlandırıyor. 14. sezon ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve en uzun süre yayında kalan Türk televizyon dizisi Arka Sokaklar'da büyüyen oyuncu Yüsra Geyik, annesiyle birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde! Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Zeliş'inin çocukluk halini gören bazı takipçileri "Küçükken bile aynısın" şeklinde yorumlarda bulurken çoğu kişi değişime epey şaşırdı. Annesinin kucağında uyuyan Yüsra'yı gören bir takipçisi ise 'Sen Suat'ın kızı değil miydin?' yorumuyla herkesi güldürdü. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in Instagram'da çok konuşulan fotoğrafı...

15.03.2020 13:02 - Son Güncelleme: 15.03.2020 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





