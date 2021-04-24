Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymasın
Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik tüm bu popülaritesinin aksine özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Yüsra Geyik'in adı kendisi gibi oyuncu olan Rıza Kocaoğlu ile aşk dedikodularına karıştı. Yüsra Geyik'in son paylaşımı da itiraf niteliği gibiydi. İşte detaylar...
Flaşların patlamasıyla birlikte ikili neye uğradığını şaşırırken, Yüsra Geyik tanınmamak için başındaki şapka ile yüzünü kapattı. Araçtan iner inmez apar topar apartmanın yolunu tutan Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Araçta olan Yüsra Geyik ise, Kocaoğlu'nun evinin önünden hızla ayrıldı.