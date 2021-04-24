RAMAZAN İMSAKİYE
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymasın

Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik tüm bu popülaritesinin aksine özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Yüsra Geyik'in adı kendisi gibi oyuncu olan Rıza Kocaoğlu ile aşk dedikodularına karıştı. Yüsra Geyik'in son paylaşımı da itiraf niteliği gibiydi. İşte detaylar...

24.04.2021 17:37 - Son Güncelleme: 24.04.2021 18:02
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymadın

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı'ndan ayrılan oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, meslektaşı olan Yüsra Geyik ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik'in birlikte oldukları ortaya çıktı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymadın

Çukur dizisindeki oyunculuğu ile adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu ve Arka Sokaklar dizisinin setinde gözler önünde büyüyen Yüsra Geyik'in birlikte olduğu iddiaları gündemi sarsmıştı. Ortaya çıkan son görüntüler ile ikilinin birlikteliği kanıtlandı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymadın

RIZA KOCAOĞLU YÜSRA GEYİK AŞKI ORTAYA ÇIKTI! RIZA KOCAOĞLU VE YÜSRA GEYİK AŞK MI YAŞIYOR?

Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu ve Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik yeni bir aşka yelken açtı. Dün akşam kameralara yakalanan ikili muhabirleri karşılarında görünce büyük panik yaşadı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymadın

Flaşların patlamasıyla birlikte ikili neye uğradığını şaşırırken, Yüsra Geyik tanınmamak için başındaki şapka ile yüzünü kapattı. Araçtan iner inmez apar topar apartmanın yolunu tutan Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Araçta olan Yüsra Geyik ise, Kocaoğlu'nun evinin önünden hızla ayrıldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymadın

Daha sonra Yüsra Geyik instagram hesabından Kocağlu'nun çektiği bir fotoğraf yayınladı.