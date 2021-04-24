Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in sevgilisi çıka çıka oyuncu Rıza Kocaoğlu çıktı! Aman Hüsnü Çoban duymasın

Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik tüm bu popülaritesinin aksine özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Yüsra Geyik'in adı kendisi gibi oyuncu olan Rıza Kocaoğlu ile aşk dedikodularına karıştı. Yüsra Geyik'in son paylaşımı da itiraf niteliği gibiydi. İşte detaylar...

24.04.2021 17:37 - Son Güncelleme: 24.04.2021 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





