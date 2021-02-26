Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in annesi kızına taş çıkarttı! Anne-kız yan yana abla kardeş gibi olunca fena solladı

Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kızın birbirine olan benzerlikleri bir yana, anne Zeynep Geyik'in güzelliği ve genç görüntüsü herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte başta Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik olmak üzere ünlülerin anneleri.

26.02.2021 11:41 - Son Güncelleme: 26.02.2021 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





