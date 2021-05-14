Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası bakın kim çıktı! Meğer Yüsra'nın ablası Kübra da sektördenmiş...

Meğer Yüsra'nın kardeşi Kübra da sektördenmiş... Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaşırdı. Birbirine çok benzeyen abla-kardeş aynı sektörde çalışıyor desek yeridir. Yüsra Geyik'in ablası Kübra Geyik de ünlüler camiasına yakın bir isim, stil danışmadı. İşte başta Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

14.05.2021 09:28 - Son Güncelleme: 14.05.2021 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





