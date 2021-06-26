Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı… 15 yıldır ekrana gelen 'Arka Sokaklar'da ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Çekimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Geyik, siyah mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Geyik'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları…
15 yıldır ekrana gelen 'Arka Sokaklar'da ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Sosyal medya hesabında veda paylaşımında da bulunan oyuncu, "Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.