Vav TV İzle

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı… 15 yıldır ekrana gelen 'Arka Sokaklar'da ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Çekimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Geyik, siyah mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Geyik'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları…

26.06.2021 17:53 - Son Güncelleme: 26.06.2021 18:30
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu

15 yıldır ekrana gelen 'Arka Sokaklar'da ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Sosyal medya hesabında veda paylaşımında da bulunan oyuncu, "Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Veda paylaşımıyla çok konuşulan ünlü oyuncu şimdi ise tatil pozlarıyla olay oldu. Çekimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Geyik, mayolu pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Yüsra Geyik'i iltifat yağmuruna tuttu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Takipçileri Yüsra Geyik için "Muhteşem ötesi bir güzellik", "Dünyanın sekizinci harikası", "Şahanesin" yorumlarında bulundu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu

İşte ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan o pozları…