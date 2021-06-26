Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla sere serpe uzandı… 15 yıldır ekrana gelen 'Arka Sokaklar'da ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Çekimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Geyik, siyah mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Geyik'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları…

26.06.2021 17:53 - Son Güncelleme: 26.06.2021 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





