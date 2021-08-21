Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik diziden ayrıldıktan sonra coştu! Yazın bitmesini reddeden Yüsra bikinisiyle...
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle objektif karşısına geçen Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı.
21.08.2021 17:10
- Son Güncelleme: 21.08.2021 17:10
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sezon finalinde uzun süredir rol aldığı dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Geyik, diziden ayrılır ayrılmaz ise soluğu tatilde aldı.