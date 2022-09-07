Arka Sokaklar’ın yıldızıydı... Zeynep Beşerler kız kardeşiyle birbirine girdi! O anlar sosyal medyayı karıştırdı! Gören bir daha baktı
Yönetmen Sinan Çetin'le tesadüf eseri tanışan ve oyuncu olmaya karar veren Zeynep Beşerler, reklam filmiyle başladığı kariyerini Arka Sokaklar, Alacakaranlık ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarla devam etti. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Beşerler, performansıyla büyük beğeni topladı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kız kardeşiyle esprili bir paylaşımda bulunan Beşerler, "Okul çıkışı rutin kavga sebebi" notuyla yayınladığı görüntülerle gündem oldu. Öte yandan Beşerler'in kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler inanamadı. İşte Zeynep Beşerler'in o paylaşımı ve kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi...
07.09.2022 23:25 - Son Güncelleme: 07.09.2022 23:46
Canlandırdığı birçok karakterle karşımıza çıkan Zeynep Beşerler, özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Melek komiser rolüyle hafızalara kazındı.
Alacakaranlık ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarla rol alan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti.
Zeynep Beşerler 'kavga sebebi' deyip kız kardeşiyle birbirine girdi | VİDEO
KIZ KARDEŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!
Öte yandan Zeynep Beşerler'in ünlü oyuncunun ablası olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.