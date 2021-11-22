Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizlerine bakın gören hayran kalıyor...
Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel... Son olarak Arka Sokaklar dizisinde gördüğümüz eşi Ozan Çobanoğlu ile eşi Ezgi Sertel'in ikizleri ile paylaşımları sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği'nde okudu ve 2004 yılında mezun oldu.
22.11.2021 15:53
- Son Güncelleme: 22.11.2021 16:28
Arka Sokalar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu ve eşi Ezgi Sertel'in ikizlerine bakın, gören hayran kalıyor... Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri ve ünlülerin çocukları...