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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

04.07.2019 16:12 - Son Güncelleme: 04.07.2019 16:12
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Aydan Burhan

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Ömer Dönmez

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı

Ergun Köknar

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