Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti...

Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şoke etti. Arka Sokaklar dizisiyle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali ise görenleri şaşırttı. İşte Arka Sokaklar dizisine Gamze Özçelik ile birlikte damga vuran Uğur Pektaş'ın son hali...

14.01.2020 19:58 - Son Güncelleme: 14.01.2020 22:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





