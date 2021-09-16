Vav TV İzle
Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetenin müstakbel gelinine bakın ortalığı yıktı geçti

Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetenin müstakbel gelinine bakın ortalığı yıktı geçti

Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetenin müstakbel gelinine bakın ortalığı yıktı geçti... Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da Bahar karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Merve Oflaz, bir süredir aşk yaşadığı sosyetenin tanınmış isimlerinden olan Allan Hakko'nun aile yemeğine katıldı. Sevgilisinin babası ile tanışan Merve için evlilik yakın gibi görünüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Oflaz Instagram'dan yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Merve Oflaz'ın spor pozları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

16.09.2021 14:15 - Son Güncelleme: 16.09.2021 14:21
Arka Sokaklar’ın yıldızı sosyeteye gelin oluyor! Sevgilisinin babasıyla tanışan Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetenin müstakbel gelinine bakın ortalığı yıktı geçti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın yıldızı sosyeteye gelin oluyor! Sevgilisinin babasıyla tanışan Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Allan Hakko ve Merve Oflaz aşkı hız kesmeden devam ediyor.
Arka Sokaklar’ın yıldızı sosyeteye gelin oluyor! Sevgilisinin babasıyla tanışan Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz hafta Allan Hakko ve babası Jeff Hakko'a bir mekanda yemek yerken görüntülendi. İkilinin yanına daha sonra Hakko'nun sevgilisi Merve Oflaz da geldi.
Arka Sokaklar’ın yıldızı sosyeteye gelin oluyor! Sevgilisinin babasıyla tanışan Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı

İkilinin ilişkisinin iyi gittiği ve yakın zamanda güzel haberlerin verileceği de edinilen bilgiler arasında yerini alıyor.

Arka Sokaklar’ın yıldızı sosyeteye gelin oluyor! Sevgilisinin babasıyla tanışan Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı

MERVE OFLAZ KİMDİR?
Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncu. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu...

SON DAKİKA