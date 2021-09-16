Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetenin müstakbel gelinine bakın ortalığı yıktı geçti
Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetenin müstakbel gelinine bakın ortalığı yıktı geçti... Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da Bahar karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Merve Oflaz, bir süredir aşk yaşadığı sosyetenin tanınmış isimlerinden olan Allan Hakko'nun aile yemeğine katıldı. Sevgilisinin babası ile tanışan Merve için evlilik yakın gibi görünüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Oflaz Instagram'dan yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Merve Oflaz'ın spor pozları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
16.09.2021 14:15
- Son Güncelleme: 16.09.2021 14:21
Arka Sokaklar'ın yıldızı Merve Oflaz spor pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sosyetenin müstakbel gelinine bakın ortalığı yıktı geçti...
MERVE OFLAZ KİMDİR?
Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncu. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonu...