Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Ozan Çobanoğlu'nun babası da dedesi de Aşık'tı...
Babası da dedesi de Aşık'tı... Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Devlet sanatçısı Murat Çobanoğlu Kars'taki mezarı başında anıldı. Asri Mezarlık'taki anma programında, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından, katılımcılar Çobanoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı. Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Aşık Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, Karslı aşıklar ile bazı vatandaşlar katıldı. İşte 2005'te babası Murat Çobanoğlu'nu kaybeden oyuncu Ozan Çobanoğlu'nun ailesi...
Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Adem Balkaya, burada yaptığı konuşmada, Çobanoğlu'na rahmet dileyerek, "Bugün halen Kars'ta, Erzurum'da aşıklar varsa bu, büyük oranda Erzurum'da Sümmani, Reyhani geleneğine, Kars'ta da Aşık Şenlik, onun çırağı Gülistan, ondan gelen Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova gibi büyük ustalara bağlı." dedi.