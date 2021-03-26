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Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Ozan Çobanoğlu'nun babası da dedesi de Aşık'tı...

Babası da dedesi de Aşık'tı... Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Devlet sanatçısı Murat Çobanoğlu Kars'taki mezarı başında anıldı. Asri Mezarlık'taki anma programında, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından, katılımcılar Çobanoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı. Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Aşık Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, Karslı aşıklar ile bazı vatandaşlar katıldı. İşte 2005'te babası Murat Çobanoğlu'nu kaybeden oyuncu Ozan Çobanoğlu'nun ailesi...

26.03.2021 17:33 - Son Güncelleme: 26.03.2021 18:00
Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Oğlu oyuncu kendisi Türk halk ozanı babası ise Aşık'tı...

Devlet sanatçısı aşık Murat Çobanoğlu için vefatının 16. yılında Kars'taki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Asri Mezarlık'taki anma programında, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından, katılımcılar Çobanoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı.

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Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Oğlu oyuncu kendisi Türk halk ozanı babası ise Aşık'tı...

Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Adem Balkaya, burada yaptığı konuşmada, Çobanoğlu'na rahmet dileyerek, "Bugün halen Kars'ta, Erzurum'da aşıklar varsa bu, büyük oranda Erzurum'da Sümmani, Reyhani geleneğine, Kars'ta da Aşık Şenlik, onun çırağı Gülistan, ondan gelen Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova gibi büyük ustalara bağlı." dedi.

Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Oğlu oyuncu kendisi Türk halk ozanı babası ise Aşık'tı...

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Aşık Murat Çobanoğlu Aşıkları Koruma Derneği Başkanı Mahmut Karataş, Karslı aşıklar ile bazı vatandaşlar katıldı.

Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Oğlu oyuncu kendisi Türk halk ozanı babası ise Aşık'tı...

İşte Ozan Çobanoğlu'nun babası Murat Çobanoğlu...

Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Oğlu oyuncu kendisi Türk halk ozanı babası ise Aşık'tı...