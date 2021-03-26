Arka Sokaklar'ın yıldızı babasını kaybedeli tam 16 yıl oldu! Ozan Çobanoğlu'nun babası da dedesi de Aşık'tı...

Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Adem Balkaya, burada yaptığı konuşmada, Çobanoğlu'na rahmet dileyerek, "Bugün halen Kars'ta, Erzurum'da aşıklar varsa bu, büyük oranda Erzurum'da Sümmani, Reyhani geleneğine, Kars'ta da Aşık Şenlik, onun çırağı Gülistan, ondan gelen Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova gibi büyük ustalara bağlı." dedi.