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Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Kanser tedavisi gören oyuncu açıklama yaptı son hali dikkat çekti

Kansere tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Arka Sokaklar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, geçen aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tedavi süreci hakkında sevenlerini bilgilendiren Aksoy, yeni bir açıklamada bulundu. Instagram'dan 'öncesi-sonrası' başlıklı bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, kanserli hücrelerin azaldığını belirterek müjdeli haberi verdi. Aksoy'un son hali ise dikkat çekti. İşte Boğaç Aksoy'un o paylaşımı…

09.07.2021 23:50 - Son Güncelleme: 09.07.2021 23:52
Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Kanser tedavisi gören oyuncu açıklama yaptı son hali dikkat çekti

Arka Sokaklar dizisinde can verdiği Volkan karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, bir süre önce lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı.

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Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Kanser tedavisi gören oyuncu açıklama yaptı son hali dikkat çekti

Tedavi süreci devam eden oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Kanser tedavisi gören oyuncu açıklama yaptı son hali dikkat çekti

Sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Boğaç Aksoy, Instagram hesabından paylaştığı öncesi-sonrası videosuyla kanserli hücrelerin azaldığını belirtti.

Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Kanser tedavisi gören oyuncu açıklama yaptı son hali dikkat çekti

Aksoy, "Hocam her zaman içinizdeki star ışığını keşfedin demişti. En sonunda keşfettim. Sonra ne mi oldu? İçimdeki ışığı söndürdüler. Şaka bir yana tedavimiz harika gidiyor" ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Kanser tedavisi gören oyuncu açıklama yaptı son hali dikkat çekti

Aksoy'un son hali ise dikkat çekti.