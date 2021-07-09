Arka Sokaklar’ın Volkan’ı Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Kanser tedavisi gören oyuncu açıklama yaptı son hali dikkat çekti

Kansere tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı! Arka Sokaklar dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, geçen aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tedavi süreci hakkında sevenlerini bilgilendiren Aksoy, yeni bir açıklamada bulundu. Instagram'dan 'öncesi-sonrası' başlıklı bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, kanserli hücrelerin azaldığını belirterek müjdeli haberi verdi. Aksoy'un son hali ise dikkat çekti. İşte Boğaç Aksoy'un o paylaşımı…

09.07.2021 23:50 - Son Güncelleme: 09.07.2021 23:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





