Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay, sevgilisi Dilara Aksüyek ile sokak ortasında aşka geldi! Dilara, Onur’un kulağını ısırınca…
Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek'in kendisinden 9 yaş küçük Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay'la yaşadığı aşk 3 hafta önce sona ermiş, Aksüyek "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" demişti. İkili önce gün sarmaş dolaş görüntülendi. Etiler'de yemek yedikten sonra Dilara Aksüyek'in Cihangir'deki evine geçen ünlü çift barışmayla ilgili olarak, "Her şey yolunda" dedi.
Dilara Aksüyek, bu esnada ara sevgilisine sarıldı. Ancak bununla yetinmeyen ünlü oyuncu, Onur Bay'ın kulağından ısırıp sevgi gösterisinde bulundu. Dilara Aksüyek ile Onur Bay, bu hallerinin kameralara yanşadığını fark edince ise utandı. Akseyük, sevgilisinin yanından hızlıca uzaklaşıp bir markete girdi.
Aralarındaki 9 yaş farkla büyük tepki çeken Dilara Aksüyek ve Onur Bay, geçen haftalarda yollarını ayırmıştı. Ünlü çiftin ayrılık nedeninin ise aralarındaki yaş farkı olduğu iddia edilmişti. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Dilara Aksüyek ayrılık sonrası "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" demişti.