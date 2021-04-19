Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay, sevgilisi Dilara Aksüyek ile sokak ortasında aşka geldi! Dilara, Onur’un kulağını ısırınca…

Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek'in kendisinden 9 yaş küçük Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay'la yaşadığı aşk 3 hafta önce sona ermiş, Aksüyek "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" demişti. İkili önce gün sarmaş dolaş görüntülendi. Etiler'de yemek yedikten sonra Dilara Aksüyek'in Cihangir'deki evine geçen ünlü çift barışmayla ilgili olarak, "Her şey yolunda" dedi.

19.04.2021 09:49 - Son Güncelleme: 19.04.2021 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





