Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay bakın aslen nereliymiş! İşte Arka Sokaklar'dan ayrılacak olan Tekin'in memleketi
Kadrosunda Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Yüsra Geyik gibi isimleri barındıran Arka Sokaklar'ın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Onur Bay. 25 yaşındaki yakışıklı oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Son olarak Arka Sokaklar'a bu sezon sonunda veda edeceği iddia edilen Onur Bay'ın aslen nereli olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın memleketi ve ünlülerin memleketleri.
1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimini tamamladı. İlk kez ekranlarda 2005 yılında Köpek adlı dizide rol alarak göründü. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı ve adını geniş kitlelere duyurdu. 2010 yılında Çakallarla Dans sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı. Onur Bay, 2021 yılı itibarıyla 25 yaşındadır ve bekardır. Onur Bay 1.77 cm boyunda, 70 kilo ve oğlak burcudur.