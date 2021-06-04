Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay bakın aslen nereliymiş! İşte Arka Sokaklar'dan ayrılacak olan Tekin'in memleketi

Kadrosunda Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Yüsra Geyik gibi isimleri barındıran Arka Sokaklar'ın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Onur Bay. 25 yaşındaki yakışıklı oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Son olarak Arka Sokaklar'a bu sezon sonunda veda edeceği iddia edilen Onur Bay'ın aslen nereli olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın memleketi ve ünlülerin memleketleri.

04.06.2021 14:14 - Son Güncelleme: 04.06.2021 14:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





