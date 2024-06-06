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Arka Sokaklar'ın Seval'i Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! "Riskleri vardı" dedi ilk geçmiş olsun yorumu Pınar Altuğ'dan geldi: Geçmiş olsun tatlim

Arka Sokaklar dizisinde Seval Karakterine hayat veren Burcu Kara, başarılı oyunculuğunun haricinde sağlık haberiyle hayranlarını bir hayli korkuttu. Ünlü oyuncu Burcu Kara 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu. Burcu Kara'nın hastane fotoğraflarına ilk yorum oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. İşte Burcu Kara'nın son sağlık durumu ve Pınar Altuğ'un yorumu...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 22:47 Güncelleme 06 Haziran 2024, 23:32
Arka Sokaklar’ın Seval’i Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Riskleri vardı dedi ilk geçmiş olsun yorumu Pınar Altuğ’dan geldi: Geçmiş olsun tatlim 1

Arka Sokaklar dizisinde Seval karakterine hayat veren Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu.

Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına aldı. Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne oldu.

Arka Sokaklar’ın Seval’i Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Riskleri vardı dedi ilk geçmiş olsun yorumu Pınar Altuğ’dan geldi: Geçmiş olsun tatlim 2

Magazin gündeminin yakından takip ettiği isim son olarak ameliyat haberiyle sevenlerini telaşlandırdı. Ünlü oyuncu hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu.

Arka Sokaklar’ın Seval’i Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Riskleri vardı dedi ilk geçmiş olsun yorumu Pınar Altuğ’dan geldi: Geçmiş olsun tatlim 3

Uzun süredir sakladığı hastalığını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:

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