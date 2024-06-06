Arka Sokaklar'ın Seval'i Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! "Riskleri vardı" dedi ilk geçmiş olsun yorumu Pınar Altuğ'dan geldi: Geçmiş olsun tatlim

Arka Sokaklar dizisinde Seval Karakterine hayat veren Burcu Kara, başarılı oyunculuğunun haricinde sağlık haberiyle hayranlarını bir hayli korkuttu. Ünlü oyuncu Burcu Kara 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu. Burcu Kara'nın hastane fotoğraflarına ilk yorum oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. İşte Burcu Kara'nın son sağlık durumu ve Pınar Altuğ'un yorumu...