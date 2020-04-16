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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sıydı... Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı? Zafer Ergin kaç yaşında?

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı? Zafer Ergin'in, 13 sezondur devam eden dizi Arka Sokaklar yeni bölümlerle yer almayacağı ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan bu gelişme sonrasında Zafer Ergin'in yaşı merak konusu oldu. Yılların oyuncusu, Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin 30 Ağustos'ta Ankara'da dünyaya geldi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yaptı. Peki Zafer Ergin kaç yaşında?

16.04.2020 12:12 - Son Güncelleme: 16.04.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





