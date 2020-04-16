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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sıydı... Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı? Zafer Ergin kaç yaşında?
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sıydı... Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı? Zafer Ergin kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı? Zafer Ergin'in, 13 sezondur devam eden dizi Arka Sokaklar yeni bölümlerle yer almayacağı ortaya çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan bu gelişme sonrasında Zafer Ergin'in yaşı merak konusu oldu. Yılların oyuncusu, Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin 30 Ağustos'ta Ankara'da dünyaya geldi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yaptı. Peki Zafer Ergin kaç yaşında?
16.04.2020 12:12
- Son Güncelleme: 16.04.2020 12:12
Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinde artık olmayacak! Peki neden? 13 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakteri ile adeta milyonların babası haline gelen oyuncu Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Peki Zafer Ergin kaç yaşında?
ZAFER ERGİN KAÇ YAŞINDA?
Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Zafer Ergin'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları hayranşarı tarafından bir hayli merak ediliyor.
Şu anda 77 yaşında olan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin ve ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...