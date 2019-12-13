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Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sından çok konuşulacak fotoğraf

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba' namıdiğer Rıza Soylu karakterini canlandıran tecrübeli oyuncu Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri, Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Soylu' karakterini canlandıran Zafer Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Arka Sokaklar dizisinin 'Rıza Soylu'su Zafer Ergin ve diğer ünlülerin şaşırtan değişimleri...

13.12.2019 22:37 - Son Güncelleme: 27.03.2020 18:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





